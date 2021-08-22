Языковые законы, которые стали сильным раздражителем для украинского населения, помимо ухудшения социально-экономической ситуации будут способствовать тому, что осенью-зимой в стране могут начаться массовые акции протеста. Об этом рассказал политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР Тарас Кремень посоветовал гражданам своей страны, которым не нравится его должность и закон о тотальной украинизации, ехать жить в Россию.

Украинское население мало интересуется политикой, оно живет своей жизнью, но эти законы она воспринимает как вмешательство государства в жизнь простых людей, когда им указывают, на каком языке им разговаривать, в том числе в тех регионах, где по-украински не говорили никогда, пояснил эксперт.

«Те, кто поумнее, предлагали смягчить или убрать этот раздражитель, но это конфликт с националистами, и на это никто не пойдет», — подчеркнул Зубец.

Исходя из этого, мы можем увидеть если не ренессанс, то серьезное оживление пророссийских сил, которые должны показать, что дорога на Запад не привела ни к чему, кроме экономических проблем, а ориентация на Россию ряда отраслей хотя бы до 2013 года — путь к процветанию, заключил собеседник издания.

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