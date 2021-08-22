Я в ней, она — во мне: Удовиченко объяснила, почему выбирает Одессу, а не Москву
Я в ней, она — во мне: Удовиченко объяснила, почему выбирает Одессу, а не Москву
© РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк
Терри Гиллиам известен как участник комедийной группы «Монти Пайтон», а также режиссер фильмов «Король-рыбак», «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Воображариум доктора Парнаса».

«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» — сказал Гиллиам.

Ему пришлось извиниться, объяснив ошибку «особой атмосферой» кинофестиваля.

Как написал в своем телеграм-канале политолог Александр Носович, если спустя семь лет после Майдана проживший неделю в Одессе иностранец уверен, что это русский город, значит, все не так плохо, как рассказывают политэмигранты из Украины.