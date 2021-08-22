Терри Гиллиам известен как участник комедийной группы «Монти Пайтон», а также режиссер фильмов «Король-рыбак», «12 обезьян», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» и «Воображариум доктора Парнаса».
«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» — сказал Гиллиам.
Ему пришлось извиниться, объяснив ошибку «особой атмосферой» кинофестиваля.
Как написал в своем телеграм-канале политолог Александр Носович, если спустя семь лет после Майдана проживший неделю в Одессе иностранец уверен, что это русский город, значит, все не так плохо, как рассказывают политэмигранты из Украины.