Британский режиссер Терри Гиллиам при получении награды на Одесском международном кинофестивале поблагодарил Россию вместо Украины. Об этом 21 августа сообщает «Vesti.ua»

Я в ней, она — во мне: Удовиченко объяснила, почему выбирает Одессу, а не Москву © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» — сказал Гиллиам.

Ему пришлось извиниться, объяснив ошибку «особой атмосферой» кинофестиваля.

Как написал в своем телеграм-канале политолог Александр Носович, если спустя семь лет после Майдана проживший неделю в Одессе иностранец уверен, что это русский город, значит, все не так плохо, как рассказывают политэмигранты из Украины.