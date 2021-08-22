Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю Дня Независимости будет рассказывать о гигантских достижениях древнего украинского народа, хотя всего-навсего 150 лет тому назад понятия такого не было. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Азаров: О каких «перемогах» расскажет Зеленский в День независимости? © кадр из видео Украина.ру

«Но факт остается таким, что тридцатый год своей независимости Украина встречает, еще раз повторю, самой нищей страной Европы, в которой самый высокий уровень смертности в мире. То есть какая там Бангладеш, она опередила Украину по всем этим медицинским показателям. Но если сказать, что средняя положительность жизни в Украине мужчин составляет 63 года, то станет понятно, о каких «успехах» не будет говорить Зеленский», — указал Азаров.

По его мнению, Зеленский будет говорить в своей речи об агрессии России, которая якобы «незаконно оккупировала Крым и Донбасс», что ведется титаническая война семь лет, уже восьмой год, и что Украина сейчас располагает самой лучшей армией в Европе.

Конечно, Зеленский не станет говорить, что прошла реальная деиндустриализация Украины, увеличилась доля продукта с самой низкой добавленной стоимостью — кукуруза, ячмень, зерно, сетует бывший премьер-министр.

Украине праздновать абсолютно нечего, поскольку нация деградирует, люди мигрируют и умирают, и конечно, Зеленский ничего об этом не скажет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.