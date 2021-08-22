Политик отметил, что Зеленский будет уходить от тех вопросов, которые любой критически мыслящий гражданин задаст, в частности, почему Украина стала самой бедной страной в Европе, и почему, по данным ООН, 1 миллион 200 тысяч ее граждан голодают.
«Но факт остается таким, что тридцатый год своей независимости Украина встречает, еще раз повторю, самой нищей страной Европы, в которой самый высокий уровень смертности в мире. То есть какая там Бангладеш, она опередила Украину по всем этим медицинским показателям. Но если сказать, что средняя положительность жизни в Украине мужчин составляет 63 года, то станет понятно, о каких «успехах» не будет говорить Зеленский», — указал Азаров.
По его мнению, Зеленский будет говорить в своей речи об агрессии России, которая якобы «незаконно оккупировала Крым и Донбасс», что ведется титаническая война семь лет, уже восьмой год, и что Украина сейчас располагает самой лучшей армией в Европе.
Конечно, Зеленский не станет говорить, что прошла реальная деиндустриализация Украины, увеличилась доля продукта с самой низкой добавленной стоимостью — кукуруза, ячмень, зерно, сетует бывший премьер-министр.
Украине праздновать абсолютно нечего, поскольку нация деградирует, люди мигрируют и умирают, и конечно, Зеленский ничего об этом не скажет, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.