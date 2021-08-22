Цены на мировом рынке угля взлетели кратно из-за того, что страны Юго-Восточной Азии в связи с более высокими темпами экономического роста закупили значительное количество топлива, а без угля функционирование энергетической системы Украины невозможно, уточнил эксперт.
«В переводе на русский язык это означает, что зимой можно ожидать прекращения подачи электроэнергии и закупки ее в России и Белоруссии. В прошлом году это были единичные случаи, но в этом сезоне может оказаться так, что без постоянной поддержки извне Украина просто не сможет обеспечить свое население электричеством», — подчеркнул Зубец.
Исходя из этого, в этом осенне-зимнем сезоне можно ожидать если не народного восстания, то большие проблемы для режима Владимира Зеленского, заключил собеседник издания.
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