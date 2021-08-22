У Украины огромная задолженность, которая выросла чуть ли не в 1,5 раза за один год, а это очень много. К тому же, сверхвысокие цены на газ и электричество приведут к резкому удорожанию услуг ЖКХ. Об этом рассказал политолог и экономист Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«В переводе на русский язык это означает, что зимой можно ожидать прекращения подачи электроэнергии и закупки ее в России и Белоруссии. В прошлом году это были единичные случаи, но в этом сезоне может оказаться так, что без постоянной поддержки извне Украина просто не сможет обеспечить свое население электричеством», — подчеркнул Зубец.

Исходя из этого, в этом осенне-зимнем сезоне можно ожидать если не народного восстания, то большие проблемы для режима Владимира Зеленского, заключил собеседник издания.

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