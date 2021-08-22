Республики, которые образовали Советский Союз, обладали достаточно большими суверенными правами. Это работало в советское время, и Украина это хорошо знала. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

«Бессовестные люди» – Азаров о тех, кто гордится, что Украина до сих пор не развалилась © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Я не говорю, что существовало свое собственное правительство, которое было абсолютно автономно во множестве вопросов. Если сравнивать сейчас уровень автономии и уровень автономии в девяностом году, то ситуация изменилась только в худшую сторону», — сетует Азаров.

Сейчас Украина реально зависит и от Европейского Союза, и не просто от его денег, а от его указаний, и, конечно, от американцев, которые плотно взяли на себя управление правоохранительной и судебной системами, контроль над такими важнейшими органами любого государства, внешнюю политику, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.