Политик отметил, что были крупные оборонные предприятия и промышленные комплексы, которые напрямую подчинялись Москве, но громадное количество вопросов, связанных с жизнеобеспечением страны, решалось непосредственно в Украине.
«Я не говорю, что существовало свое собственное правительство, которое было абсолютно автономно во множестве вопросов. Если сравнивать сейчас уровень автономии и уровень автономии в девяностом году, то ситуация изменилась только в худшую сторону», — сетует Азаров.
Сейчас Украина реально зависит и от Европейского Союза, и не просто от его денег, а от его указаний, и, конечно, от американцев, которые плотно взяли на себя управление правоохранительной и судебной системами, контроль над такими важнейшими органами любого государства, внешнюю политику, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.