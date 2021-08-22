Если бы в тот момент тем, кто пришел к власти в Киеве, удалось зачистить Юго-Восток, ситуация была бы другой, но стало понятно, что проект майданной Украины как анти-России и «витрины» для всей Восточной Европы идет под откос, считает эксперт.
Второй такой крупной поворотной точкой стали военные поражения 2015 года с сотнями погибших солдат украинской армии, он показал, что военного успеха майданной Украины на Юго-Востоке не будет, полагает специалист.
«Запад создал новую Украину как инструмент для решения собственных задач — давления на Россию и экономического разграбления. Но проблема в том, что Украина не может быть инструментом для давления на Россию. Это как пуля из глины, которой невозможно стрелять. Поэтому разочарование Украиной началось где-то в 2015-2018 году и реализовалось в виде договоренностей по «Северному потоку-2» и небольшого улучшения российско-американских отношений после встречи Байдена и Путина», — указал Зубец.
То, что сегодня ясно всем, тем, кто понимает, что происходит, стало ясно еще тогда, заключил собеседник издания.
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