То, что Украина пошла под откос, стало понятно еще в апреле 2014 года, когда Александр Турчинов послал армию и полицию «наводить порядок» на востоке Украины, пообещав зачистить его в течение недели, но не сумел ничего сделать. Об этом рассказал политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

Второй такой крупной поворотной точкой стали военные поражения 2015 года с сотнями погибших солдат украинской армии, он показал, что военного успеха майданной Украины на Юго-Востоке не будет, полагает специалист.

«Запад создал новую Украину как инструмент для решения собственных задач — давления на Россию и экономического разграбления. Но проблема в том, что Украина не может быть инструментом для давления на Россию. Это как пуля из глины, которой невозможно стрелять. Поэтому разочарование Украиной началось где-то в 2015-2018 году и реализовалось в виде договоренностей по «Северному потоку-2» и небольшого улучшения российско-американских отношений после встречи Байдена и Путина», — указал Зубец.

То, что сегодня ясно всем, тем, кто понимает, что происходит, стало ясно еще тогда, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.