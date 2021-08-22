Обращение Виктора Януковича к соотечественникам больше похоже на некролог украинскому государству, нежели на то, чем можно гордиться. Об этом рассказал политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: кто он © РИА Новости, Алексей Куденко

Эксперт отметил, что Янукович сделал определенные выводы из тех событий, но он был не до конца честен в части тех событий, которые происходили в то время, когда он был президентом, поэтому к этому обращению люди будут испытывать двоякое чувство.

«С одной стороны, это вроде бы на самом деле дата, и Янукович действительно был законным президентом, в отличие от господина Порошенко, который пришел к власти в результате переворота. Но с другой стороны, Янукович сам проводил политику «ни нашим, ни вашим», да еще и поддерживал националистов. Он тоже многое сделал для того, чтобы Украина стала такой, какая она есть», — указал Баширов.

После распада СССР образовалась не только Украина, но и другие государства. Они вполне состоялись, они сохранили независимость, у них нет внешнего управления. У Украины были такие же шансы. Просто ей это не удалось, заключил собеседник издания.

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