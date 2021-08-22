Если власть была на Украине бы действительно демократической, она могла бы дать равные права всем языкам. И уже в свободной конкуренции определилась бы относительная культурная и государственная ценность каждого литературного языка. Об этом рассказал доктор филологических наук Александр Камчатнов в интервью изданию Украина.ру

Александр Камчатнов: Страх потерпеть культурное поражение вынуждает Киев внедрять украинский язык силовыми методами © flickr.com, Litinstitut Maxim Gorky

Эксперт уточнил, что над украинским языком в любом случае смеяться не стоит, потому что смех оскорбителен и вызывает лишь реакцию отторжения и скорее противодействия, лучше дать возможность равного соревнования, и в этом соревновании должен победить тот, кто окажется более востребованным.

«Ведь что такое литературный язык — это же не грамматика с фонетикой, это вся литература, созданная на этом языке. Нужно создавать первоклассную литературу. На русском литературном языке создана великая русская классическая литература. И потом уже в ХХ веке продолжалась эта традиция создания произведений на русском языке — можно вспомнить и Ахматову, и Булгакова, и Пришвина, и еще множество других писателей, которые развивали традиции русской классической литературы и создавали не менее прекрасные произведения русской литературы. Если бы такая первоклассная литература создавалась на украинском языке, тогда он мог бы быть достойным конкурентом. Я был бы этому только рад, потому что это было бы обогащение всей мировой культуры. Но я не могу припомнить украинских великих писателей, таких как Шекспир, Пушкин, что-то я о них не слыхал», — указал Камчатнов.

Что касается того, как быть русским людям на Украине, то нужно дома поддерживать знание русского языка, создавать кружки по его изучению, общества любителей русской словесности, одним словом, нужно проявить некий культурный героизм и поддерживать русский язык даже в таких тяжелых, «полуподпольных» условиях, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.