Выводы Виктора Януковича о проблемах Украины правильные, но совершенно недостаточные, поскольку сама по себе идея Украины как чего-то отдельного от остальной России порочна. Об этом рассказал публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Эксперт пояснил, что еще до государственного переворота громадное большинство граждан Украины, по данным социологической службы Gallup (которую заподозрить в ангажированности сложно), 5 из 6 граждан страны считали себя русскими по родному языку, используемому в повседневном общении и в культуре.

По его мнению, в таких условиях отделение Украины от остальной России неизбежно требует много действий, враждебных и пагубных для большинства граждан Украины, а все остальное — следствие этих действий.

«Янукович совершенно прав в том, что Западная Европа и Северная Америка приложили максимум усилий для отрыва Украины от остальной России, но эти усилия им удалось приложить еще и потому, что все президенты Украины, включая Януковича, и львиная доля других политиков стремились к отделению от остальной России любой ценой и любым способом. Американские семена упали на хорошо унавоженную почву», — указал Вассерман.

Поэтому отказ от добрососедских отношений Украины с РФ начался непосредственно в момент принятия декларации независимости Украины, это не ошибка Петра Порошенко и Владимира Зеленского, это ошибка Леонида Кравчука и всех последующих правителей, добавил политолог.

Так что Янукович сказал правду, но далеко не всю, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.