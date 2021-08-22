Ранее четвертый президент Украины Виктор Янукович, который был вынужден покинуть страну после государственного переворота 2014 года, выступил с обращением к соотечественникам по случаю 30-летней годовщины независимости страны. По его мнению, главной ошибкой в тридцатилетней истории Украины было не обманутое доверие к России, а отказ от добрососедства с ней.
Эксперт пояснил, что еще до государственного переворота громадное большинство граждан Украины, по данным социологической службы Gallup (которую заподозрить в ангажированности сложно), 5 из 6 граждан страны считали себя русскими по родному языку, используемому в повседневном общении и в культуре.
По его мнению, в таких условиях отделение Украины от остальной России неизбежно требует много действий, враждебных и пагубных для большинства граждан Украины, а все остальное — следствие этих действий.
«Янукович совершенно прав в том, что Западная Европа и Северная Америка приложили максимум усилий для отрыва Украины от остальной России, но эти усилия им удалось приложить еще и потому, что все президенты Украины, включая Януковича, и львиная доля других политиков стремились к отделению от остальной России любой ценой и любым способом. Американские семена упали на хорошо унавоженную почву», — указал Вассерман.
Поэтому отказ от добрососедских отношений Украины с РФ начался непосредственно в момент принятия декларации независимости Украины, это не ошибка Петра Порошенко и Владимира Зеленского, это ошибка Леонида Кравчука и всех последующих правителей, добавил политолог.
Так что Янукович сказал правду, но далеко не всю, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.