Учитывая тяжелую обстановку во внутренней политике США после вывода американских войск из Афганистана, президенту Украины Владимиру Зеленскому следовало бы отменить свой визит в США. Об этом рассказал политтехнолог и философ Дмитрий Выдрин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.

Эксперт уточнил, что в свете возможного осложнения вокруг президента США Джо Байдена можно будет попасть под раздачу всем, кто сейчас прорывается к нему на встречу.

«У президента Зеленского удивительное качество все делать не вовремя. Я бы на его месте срочно отменил визит. В свете возможного осложнения вокруг президента Байдена можно будет попасть под раздачу всем, кто сейчас прорывается к нему на встречу. Не надо путать Байдена с майданом», — подчеркнул Выдрин.

Американские политики даже своим друзьям не дают «рыбу», тем более не дают «удочку», а могут только дать за нее подержаться чуток, поэтому разговоры о том, что высвободившиеся после вывода войск США из Афганистана материальные ресурсы будут направлены на Украину ради укрепления действующего режима не имеют под собой оснований, заключил собеседник издания.

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