Ранее запрещенная в РФ террористическая организация «Талибан» объявила об установлении контроля на всей территории Афганистана. Управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Сеть шокировали кадры падения афганцев с улетающего из Кабула американского самолета.
Эксперт уточнил, что в свете возможного осложнения вокруг президента США Джо Байдена можно будет попасть под раздачу всем, кто сейчас прорывается к нему на встречу.
«У президента Зеленского удивительное качество все делать не вовремя. Я бы на его месте срочно отменил визит. В свете возможного осложнения вокруг президента Байдена можно будет попасть под раздачу всем, кто сейчас прорывается к нему на встречу. Не надо путать Байдена с майданом», — подчеркнул Выдрин.
Американские политики даже своим друзьям не дают «рыбу», тем более не дают «удочку», а могут только дать за нее подержаться чуток, поэтому разговоры о том, что высвободившиеся после вывода войск США из Афганистана материальные ресурсы будут направлены на Украину ради укрепления действующего режима не имеют под собой оснований, заключил собеседник издания.
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