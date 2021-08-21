Республиканка из штата Джорджия сообщила, что внесла на рассмотрение конгресса проекты резолюций об отстранении Байдена от власти.
Она утверждает, что американский лидер оставил десять тысяч граждан под властью террористического движения «Талибан»*.
Грин также убеждает, что Байден преступил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе США. По мнению политика, он также присвоил себе законодательные полномочия, несмотря на мнение верховного суда, и продлил мораторий на выселение арендаторов жилья.
«За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент», — подчеркивается в документе.
Предполагается, что проект Грин обладает малыми шансами на успех в конгрессе, поскольку обе его палаты находятся под контролем единомышленников Байдена по Демократической партии.
Ранее республиканцы резко раскритиковали Байдена после речи об Афганистане. Они подчеркнули, что лидер США в своих высказываниях оторван от реальности. В ходе выступления в Белом доме Байден пригрозил «Талибану» быстрым и сильным ответом на любую попытку помешать эвакуации в аэропорту Кабула.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ