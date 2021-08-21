Конгрессмен Марджори Тейлор Грин предложила объявить три импичмента президенту США Джо Байдену, в том числе за Афганистан, передает 21 августа РИА Новости

Встречу Байдена и Зеленского перенесли: что произошло © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

Она утверждает, что американский лидер оставил десять тысяч граждан под властью террористического движения «Талибан»*.

Грин также убеждает, что Байден преступил иммиграционное законодательство, допустив кризис на южной границе США. По мнению политика, он также присвоил себе законодательные полномочия, несмотря на мнение верховного суда, и продлил мораторий на выселение арендаторов жилья.

«За семь коротких месяцев президентства Джо Байдена Америка утратила уважение всего мира. Доказательства очевидны, а его действия настолько вопиющи, что ему необходимо объявить импичмент», — подчеркивается в документе.

Предполагается, что проект Грин обладает малыми шансами на успех в конгрессе, поскольку обе его палаты находятся под контролем единомышленников Байдена по Демократической партии.

Ранее республиканцы резко раскритиковали Байдена после речи об Афганистане. Они подчеркнули, что лидер США в своих высказываниях оторван от реальности. В ходе выступления в Белом доме Байден пригрозил «Талибану» быстрым и сильным ответом на любую попытку помешать эвакуации в аэропорту Кабула.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ