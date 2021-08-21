«Украинская сторона оставляет за собой право принять соответствующие меры реагирования в соответствии с нормами и принципами международного права», — заявили в МИД.
Кроме того, отмечается, что на Украине санкционные действия России рассматриваются как провокация перед саммитом «Крымская платформа», который пройдет 23 августа.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут введены санкции. Кроме Кулебы и Данилова в нем фигурируют уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан и губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. В перечень попали в общей сложности 73 украинских чиновника, всего под санкции попадают 922 госслужащих.
Ранее в тот же день СНБО Украины ввел санкции против ряда российских граждан, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Рады Андрея Деркача. Совет также ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Шария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы.