Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило протест из-за российских санкций против главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Об этом 21 августа сообщили на сайте ведомства

Россия ввела санкции против главы МИД Украины и секретаря СНБО © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Кроме того, отмечается, что на Украине санкционные действия России рассматриваются как провокация перед саммитом «Крымская платформа», который пройдет 23 августа.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил перечень физических лиц, в отношении которых будут введены санкции. Кроме Кулебы и Данилова в нем фигурируют уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан и губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко. В перечень попали в общей сложности 73 украинских чиновника, всего под санкции попадают 922 госслужащих.

Ранее в тот же день СНБО Украины ввел санкции против ряда российских граждан, в том числе судей в Крыму, представителей российского военного командования, СМИ, а также ряда украинцев, в частности внефракционного депутата Рады Андрея Деркача. Совет также ввел санкции против блогера и журналиста Анатолия Шария и главного редактора издания «Страна» Игоря Гужвы.