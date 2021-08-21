Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что украинская сторона проигнорировала его заявку на участие в международном саммите «Крымская платформа», передает 21 августа РИА Новости

Кулеба озвучил полный список участников «Крымской платформы» © Facebook Dmytro Kuleba

Он объяснил, что планировал принять участие в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида» и хотел рассказать участникам саммита о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.

«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились — вернулись к себе домой, в Россию», — добавил Молохов.

Саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос «возвращения» контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».