«Организаторы "Крымской платформы " предпочли не заметить мою заявку на участие в их мероприятии в качестве спикера, что стоит расценивать как отказ. Правда о Крыме им не нужна, их интерес состоит только в одном — устроить пропагандистский шабаш русофобских ведьмаков на берегу Днепра», — сказал Молохов.
Он объяснил, что планировал принять участие в саммите как руководитель Международной ассоциации «Таврида» и хотел рассказать участникам саммита о диверсиях, устраиваемых киевскими властями в отношении Крыма, блокадах, в том числе водной и энергетической, санкционной политике, а также показать, как преобразился российский полуостров за последние семь лет.
«Видимо, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает, что никакой оккупации не было, что это миф, созданный украинской пропагандой. Ведь на самом деле крымчане лишь исправили историческую ошибку, воспользовавшись своим законным правом на референдум, и сделали то, к чему так долго стремились — вернулись к себе домой, в Россию», — добавил Молохов.
Саммит «Крымская платформа» по инициативе Украины пройдет в Киеве 23 августа. На нем обсудят вопрос «возвращения» контроля над Крымом. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в саммите примут участие 44 страны и международных организаций. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором «Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».