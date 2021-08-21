Журналисты попавших под санкции телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK обратились к канцлеру ФРГ Ангеле Меркель накануне ее визита на Украину с просьбой о встрече. Об этом говорится в совместном заявлении журналистов, опубликованном 21 августа на сайте телеканала «Первый независимый»

Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг © Twitter, KyivPride

Отмечается, что в случае невозможности такой встречи, журналисты просят Меркель просто отреагировать на ситуацию.

«Мы уверены, что ваша встреча с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека», — говорится в обращении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.