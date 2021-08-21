«Журналисты трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK пользуются этой возможностью (визита Меркель на Украину — ред.) для того, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью», — говорится в обращении.
Отмечается, что в случае невозможности такой встречи, журналисты просят Меркель просто отреагировать на ситуацию.
«Мы уверены, что ваша встреча с пострадавшими журналистами станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человека», — говорится в обращении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.