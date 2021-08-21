«Результат от этих санкций нулевой. Вводить санкции против крымских СМИ — это очень по-украински, затрат никаких, впрочем, как и последствий. Злобная отрыжка "Крымской платформы", бестолковое и бесполезное действо нужно прикрыть информационным шумом», — сказал Крючков.
По его мнению, в качестве ответных действий можно было передать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма, к примеру, крымскому телеканалу «Крым 24» под студию.
«Недвижимости в Крыму у украинских чиновников много, в том числе и у членов СНБО, который принял решение о санкциях. Хватит миндальничать. Видовую квартиру Зеленского нужно передать под студию телеканала "Крым 24", метраж позволяет. А поместья других украинских политиков передать крымским газетам, журналам, сайтам, радиостанциям и телеканалам для создания домов отдыха и пансионатов», — предложил Крючков.
Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил о введении санкций против ряда граждан РФ, якобы причастных к «преследованию» граждан в Крыму, а также против ряда СМИ на полуострове и на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.