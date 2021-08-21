Прихожане канонической Украинской православной церкви (УПЦ) 21 августа проводят молитвенное стояние в Киеве возле здания Верховной Рады, где должна состояться встреча патриарха Варфоломея со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым, передает РИА Новости

Прихожане УПЦ выстроились у аэропорта Борисполь с протестом против приезда Варфоломея © Союз православных журналистов

Многие участники мероприятия держат плакаты с лозунгами «Варфоломей благословляет разбойников», «Кровь православных — на твоих руках», «Верни нам 500 храмов», «Нас миллионы, у нас один предстоятель — блаженнейший Онуфрий (предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата — ред.)» и прочие.

Полицейские оцепили здание украинского парламента, поэтому пройти непосредственно к самому зданию Рады невозможно. В центре Киева, в правительственном квартале дежурит полиция. Но обстановка, в том числе возле Рады, спокойная.

В пятницу патриарх Варфоломей выступил с критикой в адрес Украинской православной церкви за то, что она не признает легитимность «Православной церкви Украины». По его словам, вмешательство Константинопольского патриархата не является неканоническим, напротив, неканонично ставить это вмешательство под сомнение. Варфоломей отметил, что Константинопольский патриархат всегда поддерживал и будет поддерживать ПЦУ, которая «станет главенствующим ориентиром на пути к церковному единству» на Украине.

Патриарх посещает Украину 20-24 августа. Он примет участие в праздновании 30-летия независимости страны.