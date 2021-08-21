Кабинет министров Украины уволил Вадима Мельника с должности главы фискальной службы страны и назначил его на должность директора Бюро экономической безопасности. Об этом говорится в распоряжении украинского кабмина, опубликованного 21 августа на правительственном портале

Мирошник: Кабмин одобрил закон, игнорирующий Минские соглашения © РИА Новости, Нина Зотина Мельника Вадима Ивановича Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет», — сказано в материале. В предыдущим распоряжении говорится об увольнении Мельника с должности главы Государственной фискальной службы страны.