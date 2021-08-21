Кабинет министров Украины уволил Вадима Мельника с должности главы фискальной службы страны и назначил его на должность директора Бюро экономической безопасности. Об этом говорится в распоряжении украинского кабмина, опубликованного 21 августа на правительственном портале
«Назначить Мельника Вадима Ивановича Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет», — сказано в материале.
В предыдущим распоряжении говорится об увольнении Мельника с должности главы Государственной фискальной службы страны.
Украина.ру на Youtube
Быстряков назвал самое эффективное правительство Украины за 30 лет
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.