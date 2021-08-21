Мирошник: Кабмин одобрил закон, игнорирующий Минские соглашения
Мирошник: Кабмин одобрил закон, игнорирующий Минские соглашения
© РИА Новости, Нина Зотина
«Назначить Мельника Вадима Ивановича Директором Бюро экономической безопасности Украины сроком на пять лет», — сказано в материале.

В предыдущим распоряжении говорится об увольнении Мельника с должности главы Государственной фискальной службы страны.

 