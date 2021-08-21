Из сведений, выложенных на сайте вуза, следует, что девушка сдала два экзамена. Она набрала 90 баллов на вступительных испытаниях по русскому языку. Также сдала обществознание на 47 баллов при среднем балле 65.
Анастасия Лукашенко проходит конкурс как иностранный студент. При этом девушка участвовала в олимпиаде «Ломоносов», победители этого состязания при поступлении имеют преимущества. На какой факультет она поступает — неизвестно.
О том, что две внучки Лукашенко — Анастасия и Дарья, решили поступить в МГУ, стало известно еще в 2020 году. Тогда девушки забрали свои документы из лицея Белорусского государственного университета. Они являются дочерями Дмитрия Лукашенко, среднего сына президента Белоруссии, который руководит спортивными проектами.