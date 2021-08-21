Внучка белорусского президента Александра Лукашенко Анастасия стала абитуриенткой Московского государственного университета (МГУ). Об этом 20 августа сообщило издание StarHit со ссылкой на данные о поступающих

Лукашенко обратился к народу Украины © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Анастасия Лукашенко проходит конкурс как иностранный студент. При этом девушка участвовала в олимпиаде «Ломоносов», победители этого состязания при поступлении имеют преимущества. На какой факультет она поступает — неизвестно.

О том, что две внучки Лукашенко — Анастасия и Дарья, решили поступить в МГУ, стало известно еще в 2020 году. Тогда девушки забрали свои документы из лицея Белорусского государственного университета. Они являются дочерями Дмитрия Лукашенко, среднего сына президента Белоруссии, который руководит спортивными проектами.