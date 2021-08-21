Штаты ввели санкции против российских компаний «Нобилити» и «Константа», а также против судов «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета» из-за строительства газопровода «Северный поток-2». Обновленный санкционный список разместили 20 августа на сайте Минфина США

«Северный поток - 2»: Достройку проекта завершат в ближайшее время, а Меркель обсудит его с Путиным в Москве © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Страховую компанию «Константа» называли одним из возможных страховщиков рисков при строительстве газопровода. Она была создана зимой и получила лицензию ЦБ 13 января. Через несколько дней стало известно, что швейцарская компания Zurich Insurance Group выйдет из проекта и больше не будет страховать строительство из-за риска санкций США.

Минфин обновил санкционные списки после того, как президент Джо Байден подписал указ, по которому санкции против «Северного потока-2» стали частью «чрезвычайного положения». Он пояснил, что принял решение из-за «необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

По его словам, это является ответом на «некоторые российские проекты», якобы направленные на расширение российского влияния на энергетические ресурсы Европы. Теперь у Вашингтона есть возможность блокировать собственность иностранных лиц, содействующих строительству газопровода, добавил президент.

В апреле Байден подписал указ «О блокировке собственности за определенные вредительские действия правительства Российской Федерации». В документе пояснялось, что Россия в том числе несет ответственность за попытки повлиять на выборы в США, хакерские атаки на американскую инфраструктуру, транснациональную коррупцию. В связи с этим Байден объявил еще одно «чрезвычайное положение» в ответ на угрозы со стороны России (до него их объявляли Барак Обама и Дональд Трамп).

Достроить «Северный поток-2» и ввести его в эксплуатацию планируется уже в этом году. До конца 2021 года по газопроводу может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа, сообщали в «Газпроме».