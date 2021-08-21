Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с патриархом Варфоломеем в Киеве. Они обсудили ситуацию в Донбассе, говорится 21 августа на сайте президентского офиса

Прихожане УПЦ выстроились у аэропорта Борисполь с протестом против приезда Варфоломея © Союз православных журналистов Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, который прибыл с визитом в Украину по приглашению главы государства по случаю 30-летия независимости… Собеседники обсудили вопросы мирного урегулирования на Донбассе… Владимир Зеленский отметил, что одним из факторов, которые агрессор применяет против Украины в качестве гибридного оружия, является религиозный», — сказано в материале.

Также стороны обсудили дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и вселенского Патриархата.

Патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа, он примет участие в праздновании 30-летия независимости страны. Ранее Варфоломей уже провел встречу в Киеве с премьером Денисом Шмыгалем.

Перед визитом Варфоломея украинские деятели культуры, науки и спорта написали открытое письмо, в котором призвали патриарха отказаться от посещения Украины. Авторы письма отметили, что его визит «может вызвать обострение религиозной ситуации».

Прихожане Украинской православной церкви организовали молитвенное стояние вдоль Бориспольской трассы, выражая протест в связи с визитом патриарха на Украину. Они обвиняют его в расколе православия в стране из-за передачи так называемой Православной церкви Украины томоса об автокефалии.