За минувшие сутки на Украине зафиксировали 1 732 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Минздрава страны

Почти 2 тысячи украинцев подхватили COVID-19 за сутки © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за 24 часа зарегистрировали в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.

Днем ранее сообщалось об 1,6 тысячи заболевших, 19 августа болезнь подхватили 1 560 человек, 18 августа за сутки зафиксировали 1 447 новых случаев COVID-19, 17 августа — 890 случаев, 16 августа — 417.

Всего за период пандемии на Украине заболели 2 273 558 человек, летальных случаев — 53 432.