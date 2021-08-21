«Из них детей — 104, медработников — 32. Также госпитализированы — 616 человек, летальных случаев — 38», — говорится в материале.
Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 за 24 часа зарегистрировали в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях.
Днем ранее сообщалось об 1,6 тысячи заболевших, 19 августа болезнь подхватили 1 560 человек, 18 августа за сутки зафиксировали 1 447 новых случаев COVID-19, 17 августа — 890 случаев, 16 августа — 417.
Всего за период пандемии на Украине заболели 2 273 558 человек, летальных случаев — 53 432.