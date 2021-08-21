В ведомстве подчеркнули, что попавшие под санкции лица якобы занимались насаждением «российских нарративов» и содействовали «оккупационной власти на временно оккупированных территориях» Крыма и Донбасса.
По словам главы СБУ Ивана Баканова, принятые меры «ориентированы на защиту граждан и противодействие российской агрессии и гибридной войне». Он добавил, что ведомство осуществляет «системную и целенаправленную» работу по каждому из данных направлений.
СНБО также принял пакет санкций в отношении россиян, которых украинские власти считают причастными к «преследованию граждан» в Крыму. Аналогичные меры коснулись и ряда СМИ, зарегистрированных на территории полуострова и Донецкой и Луганской Народных Республик.