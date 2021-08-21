Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений о порядке помилования коррупционеров. Соответствующий документ опубликовали 20 августа на сайте главы государства

Зеленский за полгода помиловал 10 человек © пресс-служба президента Украины указу, осужденные за совершение уголовных коррупционных преступлений, а также вождение в состоянии алкогольного опьянения или нарушение правил дорожного движения могут быть освобождены от отбывания наказания в порядке помилования после фактического отбытия ими сроков, установленных частью третьей статьи 81 Уголовного кодекса Украины об условно-досрочном освобождении.

В исключительных случаях при наличии чрезвычайных обстоятельств ходатайство о помиловании также может быть подано главой или другим членом комиссии при президенте по вопросам помилования, уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, советником-уполномоченным президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации и по вопросам безбарьерности. Они должны представить соответствующие документы в офис главы государства.