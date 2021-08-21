По словам Романовой, у Земли сейчас пятый личный год, это время перемен, а сентябрь является пятым личным месяцем — и тоже несет перемены.
«Это для всех землян, а Украина находится всегда в эпицентре событий. Поэтому у нас этих перемен будет больше, чем у всех», — заявила астролог.
По ведическому календарю сейчас идет год с названием «повна», рассказала Романова, это слово может означать и наводнение, и лодку. Таким образом, Украине грозят наводнения, но придет и спасение.
Она предостерегла, что с 15 сентября может начаться локдаун, который ограничит свободу передвижения больше, чем предыдущие. Поэтому, указала астролог, нужно успеть съездить в путешествие, пока есть возможность.