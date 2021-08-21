Грядущий сентябрь станет для мира месяцем перемен, а Украина окажется в эпицентре событий. Об этом рассказала украинский астролог и нумеролог Розалия Романова в программе «Главное» на YouTube 19 августа

«Ущербная Луна»: украинский астролог настаивает на переносе встречи Зеленского и Байдена © РИА Новости, пресс-служба президента Украины

«Это для всех землян, а Украина находится всегда в эпицентре событий. Поэтому у нас этих перемен будет больше, чем у всех», — заявила астролог.

По ведическому календарю сейчас идет год с названием «повна», рассказала Романова, это слово может означать и наводнение, и лодку. Таким образом, Украине грозят наводнения, но придет и спасение.

Она предостерегла, что с 15 сентября может начаться локдаун, который ограничит свободу передвижения больше, чем предыдущие. Поэтому, указала астролог, нужно успеть съездить в путешествие, пока есть возможность.