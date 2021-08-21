Пушилин подчеркнул, что для всей территории от Одессы до Харькова и части Донбасса, подконтрольной Украине, режим Владимира Зеленского - оккупационный.
«Нынешний киевский режим падет, как только американцы откажутся от его поддержки. На Украине всё посыплется, как посыпалось в Афганистане», — заявил он.
Ранее движение «Талибан»* в считанные недели взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, включая столицу Кабул. Это стало возможным после начала эвакуации американских войск из страны.
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*Деятельность организации запрещена в РФ