Глава ДНР Денис Пушилин предрек падение киевского режима в случае, если от его поддержки откажутся американцы. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

Пушилин подчеркнул, что для всей территории от Одессы до Харькова и части Донбасса, подконтрольной Украине, режим Владимира Зеленского - оккупационный. Денис Пушилин: Киевский режим хочет вытравить из народной памяти русский язык и культуру © РИА Новости, Евгений Одиноков

«Нынешний киевский режим падет, как только американцы откажутся от его поддержки. На Украине всё посыплется, как посыпалось в Афганистане», — заявил он.

Ранее движение «Талибан»* в считанные недели взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, включая столицу Кабул. Это стало возможным после начала эвакуации американских войск из страны.

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*Деятельность организации запрещена в РФ