Пушилин констатировал, что на сегодняшний день украинские власти подавляют оппозицию, напомнил он и о подавлении Русской весны на юго-востоке страны.
«Однако подавление не значит, что миллионы граждан, которые не согласны с государственным переворотом и политикой Киева, изменили своим политическим предпочтениям. Как только не будет американской поддержки или она существенно ослабнет, киевский режим будет обречён, и тогда возникнет большая вероятность уже даже не Русской весны, а Русского лета», — сказал он.
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