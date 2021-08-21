Глава ДНР Денис Пушилин считает, что когда Украина лишиться американской поддержки, то киевский режим будет обречен. Об этом он заявил в интервью изданию Украина.ру

Пушилин констатировал, что на сегодняшний день украинские власти подавляют оппозицию, напомнил он и о подавлении Русской весны на юго-востоке страны. Украинский военный перешел на сторону ДНР © РИА Новости, Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанк

«Однако подавление не значит, что миллионы граждан, которые не согласны с государственным переворотом и политикой Киева, изменили своим политическим предпочтениям. Как только не будет американской поддержки или она существенно ослабнет, киевский режим будет обречён, и тогда возникнет большая вероятность уже даже не Русской весны, а Русского лета», — сказал он.

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