Политический консультант Сергей Слободчук не видит предпосылок к проведению досрочных выборов в Верховную Раду. Своим мнением он поделился в интервью изданию Украина.ру

Депутатам Рады хотят запретить контакты с РФ по Донбассу и Крыму © ba.org.ua Владимира Зеленского «Слуга народа» впервые в истории Украины получила конституционное большинство в парламенте, что позволило ей не вступать в коалицию с другими политсилами.

«Зачем же Зеленскому распускать парламент? Чтобы туда потом прошли сто «слуг», а остальные мандаты достались оппозиции? И что дальше? Тогда он превратится в Виктора Ющенко, на него будут вешать все провалы, а ответить он никак не сможет, потому что не будет уже у него достаточно голосов в Раде», — считает Слободчук.

Он добавил, что такой власти не было ни у Леонида Кучмы, ни у Виктора Януковича, а слухи о роспуске Рады запускает руководство страны, чтобы перенаправить недовольство граждан.

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