США проявляют «циничное бездушие», бросая многих своих вчерашних соратников в Афганистане после смены власти в стране. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил российский историк и политолог Сергей Станкевич

Ранее движение «Талибан»* взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, включая Кабул. Стремительное наступление талибов на правительственные силы стало возможным после начала эвакуации из страны американских войск. В последние дни сотни афганцев, сотрудничавших с предыдущими властями, осаждают столичный аэропорт, пытаясь эвакуироваться из страны. Статус союзника США ничего не значит: печальный урок Афганистана для Украины © РИА Новости, Игорь Коваленко / Перейти в фотобанк

«Совет Безопасности ООН мог бы санкционировать гуманитарную миссию по эвакуации из Афганистана десятков тысяч людей, чья жизнь сейчас под угрозой из-за из сотрудничества с рухнувшим проамериканским режимом. Но запрос на такую миссию должны подать США и их союзники. А они пока проявляют циничное бездушие, бросая многих недавних соратников на расправу», — сказал Станкевич.

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*Деятельность организации запрещена в РФ



