Российский историк и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру оценил последствия прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»*

Трагедия ошибок. Как талибы напомнили США о Вьетнаме, а миру — о славе СССР © AP, Rahmat Gul

«После захвата власти "Талибаном" какой-то немедленной и прямой угрозы для России не возникло. Но хлопот прибавилось. Нужен постоянный и очень плотный мониторинг ситуации как в самом Афганистане, так и во всём регионе Центральной Азии, чтобы отследить возможные угрозы в их зародыше», — заявил Станкевич.

Особое внимание, добавил он, из-за ситуации в Афганистане должны проявить власти Таджикистана и Узбекистана. Первым стоит усилить границу, а вторым задуматься о присоединении к ОДКБ, полагает политолог.

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*Деятельность организации запрещена в РФ