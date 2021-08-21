Ранее талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана, включая столицу Кабул. Стремительное наступление «Талибана» на правительственные силы стало возможным после начала эвакуации из страны американских войск.
«После захвата власти "Талибаном" какой-то немедленной и прямой угрозы для России не возникло. Но хлопот прибавилось. Нужен постоянный и очень плотный мониторинг ситуации как в самом Афганистане, так и во всём регионе Центральной Азии, чтобы отследить возможные угрозы в их зародыше», — заявил Станкевич.
Особое внимание, добавил он, из-за ситуации в Афганистане должны проявить власти Таджикистана и Узбекистана. Первым стоит усилить границу, а вторым задуматься о присоединении к ОДКБ, полагает политолог.
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