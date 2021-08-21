Ранее движение «Талибан»* взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, включая столицу Кабул. Стремительное наступление талибов на правительственные силы стало возможным после начала эвакуации из страны американских войск.
«Видимо, в Афганистане в ближайшее время произойдёт реставрация исламистского режима в более или менее жёстком формате. Политическое руководство «Талибана» делает многочисленные успокоительные заявления относительно соблюдения прав человека, но крайне сомнительно, что идеологи движения смогут контролировать полевых командиров, дорвавшихся до власти и добычи. Осложнения неизбежны», — сказал Станкевич.
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*Деятельность организации запрещена в РФ