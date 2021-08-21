Российский историк и политолог Сергей Станкевич считает, что в Афганистане в ближайшее время состоится реставрация исламистского режима. Такую точку зрения он озвучил в интервью изданию Украина.ру

Ранее движение «Талибан»* взяло под контроль почти всю территорию Афганистана, включая столицу Кабул. Стремительное наступление талибов на правительственные силы стало возможным после начала эвакуации из страны американских войск. «Погибли все? Все идет по плану». Эксперт о том, правда ли США одержали победу, выйдя из Афганистана © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Видимо, в Афганистане в ближайшее время произойдёт реставрация исламистского режима в более или менее жёстком формате. Политическое руководство «Талибана» делает многочисленные успокоительные заявления относительно соблюдения прав человека, но крайне сомнительно, что идеологи движения смогут контролировать полевых командиров, дорвавшихся до власти и добычи. Осложнения неизбежны», — сказал Станкевич.

Полный текст интервью читайте здесь

*Деятельность организации запрещена в РФ