Российский историк и политолог Сергей Станкевич в интервью изданию Украина.ру рассказал, что делать Таджикистану и Узбекистану в условиях прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»*

Ранее талибы взяли под контроль почти всю территорию Афганистана, включая столицу Кабул. Стремительное наступление «Талибана» на правительственные силы стало возможным после начала эвакуации из страны американских войск.

По мнению Станкевича, для стран Центральной Азии, в первую очередь для Таджикистана и Узбекистана, это повод для тревоги. «Все уже украдено до нас». Эксперт о том, почему из Казахстана уезжают русские, и почему там нет русских министров © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Таджикистану необходимо значительно усилить защиту границы и страны в целом. Ежедневно границу страны пересекают сотни солдат бывшей правительственной армии, спасающихся от мести талибов. Кто таким образом проникает в постсоветскую Центральную Азию, куда дальше отправится и чём займётся, совершенно не понятно. Впрочем, Таджикистан уже тесно взаимодействует в этих вопросах с ОДКБ и руководством России», — сказал он.

Политолог также отметил, что Узбекистану в нынешних условиях стоит подумать о возврате в состав ОДКБ, а также обсудить вопрос как минимум о совместном с РФ использовании авиабазы Карши-Ханабад.

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*Деятельность организации запрещена в РФ