Прихожане Украинской православной церкви организовали молитвенное стояние вдоль Бориспольской трассы, выражая протест в связи с визитом на Украину Константинопольского патриарха Варфоломея. Об этом сообщил 20 августа Союз православных журналистов на сайте

Представители духовенства и прихожане УПЦ собрались на протесты возле аэропорта и у станции метро "Вырлица" с плакатами с портретом Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Они заявляют, что считают каноническим предстоятелем только его.

Верующие УПЦ хотят подкараулить Варфоломея, чтобы поговорить © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Варфоломея со спикером Рады Дмитрием Разумковым, 21 августа, общественный союз «Миряне» призвал прихожан УПЦ собраться на молитвенное стояние у Верховной Рады.

Ранее на Украине прошли акции протеста в связи с визитом Варфоломея в Киев по случаю Дня независимости. Прихожане УПЦ обвиняют его в расколе православия в стране из-за передачи так называемой Православной церкви Украины томоса об автокефалии.