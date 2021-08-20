«Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы азот", которого незаконным способом в свое время, путем мошеннических манипуляций государство лишилось», — заявил Данилов.
Позднее в пресс-службе DF Group Дмитрия Фирташа пояснили, что Данилов ошибся. Там заявили, что решение СНБО касалось предприятия "Черкассы газ".
Также Кабмину поручено утвердить план действий по минимизации рисков, связанных с ростом дебиторской задолженности у государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины и государственного международного аэропорта "Борисполь", в частности из-за невыполнения компанией «Международные авиалинии Украины» обязательств перед ними. 25% акций МАУ принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому.
Ранее, в июне, СНБО ввел персональные санкции против Фирташа.