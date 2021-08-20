Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины постановил вернуть в госсобственность «Черкассы Азот» Дмитрия Фирташа и поручил Кабмину решить вопрос с неуплатой государственных сборов компанией «Международные авиалинии Украины», долей в которой владеет Игорь Коломойский. Об этом на брифинге сказал секретарь СНБО Алексей Данилов

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