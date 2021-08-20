«Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в госсобственность предприятия "Черкассы азот", которого незаконным способом в свое время, путем мошеннических манипуляций государство лишилось», — заявил Данилов.

Позднее в пресс-службе DF Group Дмитрия Фирташа пояснили, что Данилов ошибся. Там заявили, что решение СНБО касалось предприятия "Черкассы газ".

Попавший под санкции Фирташ отрицает обвинения СНБО Украины
Попавший под санкции Фирташ отрицает обвинения СНБО Украины
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Также Кабмину поручено утвердить план действий по минимизации рисков, связанных с ростом дебиторской задолженности у государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины и государственного международного аэропорта "Борисполь", в частности из-за невыполнения компанией «Международные авиалинии Украины» обязательств перед ними. 25% акций МАУ принадлежат бизнесмену Игорю Коломойскому.

Ранее, в июне, СНБО ввел персональные санкции против Фирташа.