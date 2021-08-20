Зеленский подписал Указ № 372/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года «О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины».
«Стратегия реализуется в три этапа. На первом (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетах развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования комплекса. Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий. На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК», — сообщается на сайте.
В качестве приоритетных целей развития ОПК указаны техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.
На основе документа правительство Украины намерено подготовить государственные программы развития ОПК и импортозамещения.