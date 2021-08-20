Президент Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила 20 августа пресс-служба Офиса президента

Список кораблей. Россию обвиняют в отсутствии у Украины боеспособного флота © Facebook, ВМС ЗС України / Facebook, ВМС ЗС України / Перейти в фотобанк

«Стратегия реализуется в три этапа. На первом (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетах развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования комплекса. Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий. На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК», — сообщается на сайте.

В качестве приоритетных целей развития ОПК указаны техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.

На основе документа правительство Украины намерено подготовить государственные программы развития ОПК и импортозамещения.