Центральная избирательная комиссия Украины заявила о невозможности проведения местных выборов на на территории подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей из-за проблем с обеспечением безопасности. Об этом сообщила 20 августа пресс-служба ЦИК

«Донецкая и Луганская областные государственные администрации — военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористических угроз во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года», — говорится в сообщении.

В перечень общин, где предлагается не проводить выборы, входит 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области

Почти половина украинцев выступили за досрочные выборы президента - опрос © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее, в октябре 2020 года, ЦИК Украины отменил проведение голосования на местных выборах в 18 территориальных общинах Донбасса, подконтрольных Киеву.