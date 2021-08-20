«Донецкая и Луганская областные государственные администрации — военно-гражданские администрации установили невозможность обеспечить надлежащую безопасность граждан и избежать террористических угроз во время организации и проведения первых местных выборов 31 октября 2021 года», — говорится в сообщении.
В перечень общин, где предлагается не проводить выборы, входит 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области
В связи с этим Центризбирком обратился в Верховную Раду Украины с просьбой законодательно урегулировать решение вопроса невозможности проведения выборов на отдельных территориях и определить критерии для принятия такого решения.
Ранее, в октябре 2020 года, ЦИК Украины отменил проведение голосования на местных выборах в 18 территориальных общинах Донбасса, подконтрольных Киеву.