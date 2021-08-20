«Северный поток - 2»: Достройку проекта завершат в ближайшее время, а Меркель обсудит его с Путиным в Москве
«Северный поток - 2»: Достройку проекта завершат в ближайшее время, а Меркель обсудит его с Путиным в Москве
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
По данным пресс-службы Госдепа США, ведомство направило Конгрессу США отчет, в котором указаны «одно российское судно и два россиянина, участвующих в проекте трубопровода "Северный поток — 2"».

«Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», — заявил Блинкен.

Также санкции вводятся в отношении еще одного российского судна, участвующего в проекте. Суда будут определены в качестве заблокированной собственности одного из перечисленных лиц, отмечается в сообщении госсекретаря США.

Ранее, в конце июля, сообщалось, что «Северный поток — 2» готов на 99%. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.

Ранее, в конце июля, сообщалось, что «Северный поток — 2» готов на 99%. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.

Читать далее: https://ukraina.ru/news/20210817/1032078251.htmlРанее, в конце июля, сообщалось, что «Северный поток — 2» готов на 99%. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.