В связи со строительством газопровода «Северный поток - 2» США вводят ограничительные меры против двух физических лиц и двух судов из России. Об этом заявил 20 августа госсекретарь США Энтони Блинкен, передает РИА Новости

«Северный поток - 2»: Достройку проекта завершат в ближайшее время, а Меркель обсудит его с Путиным в Москве © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Лица, указанные в отчете, будут подвергнуты санкциям», — заявил Блинкен.

Также санкции вводятся в отношении еще одного российского судна, участвующего в проекте. Суда будут определены в качестве заблокированной собственности одного из перечисленных лиц, отмечается в сообщении госсекретаря США.

Ранее, в конце июля, сообщалось, что «Северный поток — 2» готов на 99%. Строительство первой нитки трубопровода было завершено в июне.