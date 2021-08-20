Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины одобрил введение санкций против депутата Рады Украины Андрея Деркача, журналистов Игоря Гужвы и Анатолия Шария, а также ряда СМИ и граждан РФ. Об этом заявил на брифинге после заседания секретарь ведомства Алексей Данилов

«Мы предложили санкции в отношении господина Игоря Гужвы, непосредственно к аффилированным с ним юридическим лицам. В данном списке еще два физических лица, непосредственно аффилированных с Игорем Гужвой и которые занимаются противоправной деятельностью на территории нашей страны. Кроме того, физическое лицо (член "Партии Шария". — Ред.) Алла Бондаренко, (член "Партии Шария", супруга Анатолия Шария. — Ред.) Ольга Шарий и непосредственно Анатолий Шарий», — сообщил Данилов.

Также санкции были введены в отношении внефракционного депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача и ряда других граждан Украины, которые находятся под санкциями США, и в отношении связанных с ними СМИ.

Гужва посоветовал Киеву не провоцировать РФ после фиаско США в Афганистане © Андрей Лубенский Джо Байдена на президентских выборах в 2020 году.

Кроме того, в санкционный список СНБО попали граждане РФ. По словам Данилова, это «представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма, это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет из службы разведки РФ, это СМИ, зарегистрированные в Крыму и на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей».