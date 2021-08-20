Офис генпрокурора Украины завершил расследование дел против главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Об этом 20 августа заявила генпрокурор Ирина Венедиктова

В мае Офис генпрокурора сообщил, что Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Дело Медведчука: «Это даже не телефонное право» © AFP, STRINGER

«Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд», — заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.

При этом материалы в отношении Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском.

По словам депутата ОПЗЖ Рената Кузьмина, по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Кроме того, по по закону срок следствия приостанавливается с момента открытия материалов защите, а это произойдет только 30 августа.