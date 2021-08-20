В мае Офис генпрокурора сообщил, что Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.
«Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд», — заявила генпрокурор Ирина Венедиктова.
При этом материалы в отношении Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском.
По словам депутата ОПЗЖ Рената Кузьмина, по делу не выполнено большинство из запланированных самими прокурорами следственных действий, а сроки следствия, установленные судом, истекают только в середине ноября. Кроме того, по по закону срок следствия приостанавливается с момента открытия материалов защите, а это произойдет только 30 августа.