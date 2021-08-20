Киевский метрополитен 20 августа в Facebook подвел итоги своей работы за 30 лет независимости Украины, пользователи сети отметили, что бурного развития метро столицы за эти годы не произошло

«Оглянулись в КП "Киевский метрополитен" на 30 лет. Стремиться к большему — очень правильно, это и есть развитие. Но ценить сделанное также важно для движения вперед!» — отметила пресс-служба метро.

Пожар в метро Киева пришлось тушить шваброй — видео © Ukraina.ru

«За 30 лет до независимости — 503 вагона, за 30 лет после независимости — 308», «Сомнительные достижения за 30 лет. 19 новых станций всего лишь», «Было тогда три линии. И 30 лет спустя их… тоже три!», «4g… Ага, конечно», «А просто банальный счетчик до следующего поезда ввести не удосужились», «И все же Киевский метрополитен не самый плохой в мире!» — прокомментировали пользователи соцсети.

В июне в сети появилось видео того, как сотрудники метро Киева тушили горящую проводку подручными средствами — шваброй и тряпкой.