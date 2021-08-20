На кадрах видно, как Зеленский в вышиванке отжимается на брусьях, при этом последние движения даются президенту с трудом и не в полной амплитуде. После завершения подхода украинский лидер передал челлендж главе Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке.
«Не останавливайтесь, добавьте еще пункт — во время выполнения упражнения петь гимн!!! Это будет дело!», «Кому что, а этому бы только видосики и челленджи», «Когда будет челлендж по снижению цен на комунал, продукты, топливо, авто-газ и т.д.?», «Господин Президент, не отвлекайтесь, идите работать, над снижением тарифов. А то, можно подумать, что вам заняться нечем», «Лучше подумайте чем люди зимой за коммуналку платить будут», — вот лишь некоторые комментарии под постом президента.