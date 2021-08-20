«Украина — странное государство. Она ни к чему никогда не готова», — сказал он.
Тем не менее, считает министр, Украина способна справиться с вызовами.
По его словам, «план по возвращению Крыма» должен быть в каждом украинском государственном органе: у военных, МВД, экономистов, экологов, педагогов, госуправленцев.
На Украине регулярно звучат заявления о планах по «возвращению» Крыма. Российские власти неоднократно напоминали, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.