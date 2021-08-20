На кадрах видно, как у Меркель неожиданно зазвонил телефон, после чего канцлер спешно достала его из кармана и перевела в беззвучный режим или же просто сбросила вызов.
Меркель впервые встречается с Путиным за последние три года. Ожидается, что стороны обсудят вопросы международного значения, в том числе ситуацию в Афганистане, Белоруссии, а также конфликт в Донбассе.
В воскресенье, 22 августа Меркель планирует посетить Киев и провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Украинский лидер ранее заявлял, что не ждет от канцлера ФРГ подарков, однако надеется, что она достигнет договоренностей с Путиным о минимальных объемов газа, который будет транспортироваться по газопроводной системе Украины в ЕС.