Двое парней, видимо, так проголодались, что буквально штурмовали закрытый ларек с шаурмой. Они просили продавца открыться пораньше, заглядывая в узкий просвет под роллетами.
Не далее чем месяц назад в украинском Днепре госпитализировали в тяжелом состоянии 15 украинцев, купивших шаурму в киоске. Отравившиеся утверждают, что ели популярное ближневосточное блюдо, а уже через несколько часов после приема пищи почувствовали себя плохо. У пострадавших выявили гастроэнтерит, то есть воспаление в желудочно-кишечном тракте. Медики утверждают, что избежать осложнений, в том числе летального исхода, удалось только благодаря своевременному обращению в лечебное учреждение.