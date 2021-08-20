Забавное видео из украинского курортного поселка Кирилловка Запорожской области опубликовали 20 августа в YouTube

Двое парней, видимо, так проголодались, что буквально штурмовали закрытый ларек с шаурмой. Они просили продавца открыться пораньше, заглядывая в узкий просвет под роллетами.