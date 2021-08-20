Верховный Суд Украины 19 августа отказал ПАО «Сбербанк России» и АО «Сбербанк» в защите прав на торговую марку на территории Украины. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба киевского «Ощадбанка»

«Значительная продолжительность рассмотрения дела и большой объём обусловлены его сложностью и активным противостоянием АО «Сбербанк», которое сейчас обязано прекратить незаконное использование этой торговой марки на Украине», — говорится в сообщении.

Зеленский продлил санкции против Сбербанка © president.gov.ua

«Ощадбанк» (по-украински «Сбербанк») образовался из украинского филиала Сбербанка СССР.

В 2016 году украинский банк обвинил Сбербанк в нарушении прав интеллектуальной собственности из-за переименования «Дочернего банка Сбербанка России» на Украине в Сбербанк и подал иск в Хозяйственный суд. Сбербанк лишили права на использование бренда на Украине и доменного имени sberbank.ua. Затем Сбербанк подавал апелляцию и кассационную жалобу в Верховный суд Украины.

В марте президент Владимир Зеленский продлил санкции против Сбербанка на 3 года, банку запрещен вывод средств с территории Украины.