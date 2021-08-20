Большинство украинцев (61%) высказались за возвращение Крыма в состав Украины, однако лишь 43% считают, что это возможно. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провел фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, опубликованные 20 августа на сайте фонда

Большинство, 61% опрошенных, заявили, что Крым в будущем должен входить в состав Украины. Менее всего с этим согласны респонденты старше 60 лет (54%) и жители Восточной Украины (47%). Больше всего — молодежь в возрасте 18-29 лет (67%) и жители Западной Украины (73%).

Лишь 6,4% украинцев — участников опроса — ответили, что Крым должен входить в состав России. 10,3% считают, что Крым должен быть независимым государственным образованием, а 22,1% затруднились ответить на вопрос.

Как Горбачев спас Украину, оставив ей Крым © AP,

Большинство из тех, кто не верит в возвращение Крыма, назвали причиной военное присутствие РФ (52%). Далее в списке причин — негативное отношение к Украине жителей полуострова (39%), продолжительность пребывания Крыма в составе России (35%), незаинтересованность украинской власти (29,3%), слабая международная поддержка усилий Украины по возвращению Крыма (28,7%).

Большинство респондентов, считающих, что территорию Крыма можно вернуть, считают самыми эффективными способами для этого дипломатические усилия, т.е. введение более жестких международных санкций против России (47%) и проведение реформ и повышения общего уровня благосостояния в Украине, что должно привлекать жителей Крыма (46%).

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа, в нем участвовали 2019 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.