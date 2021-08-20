Причиной стало то, что Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение ходатайства об изменении ему меры пресечения на 3 сентября.
Семенченко и агент Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Евгений Шевченко подозреваются в создании незаконного вооруженного формирования — частной военной компании (ЧВК), которая работала вне интересов Украины. Также Семенченко предъявили подозрение в незаконном ношении, хранении, приобретении оружия и боеприпасов.
Семенченко находился в СИЗО и вышел под домашний арест 14 июля.