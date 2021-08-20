Ранее на Украине стартовала акция — все области должны поднять в День независимости самый большой флаг Украины. Рухнувший флагшток высотой 70 м должен был стать самым высоким в Херсонской области.
Его монтировали на площади возле Херсонской областной универсальной научной библиотеки им. Олеся Гончара.
«При установке флагштока в районе "Арестантки" что-то пошло не так и он рухнул. Как утверждают очевидцы обошлось без жертв», — написал Ильин.
При падении флагштока раздавило автомобиль «Лексус», припаркованный неподалеку.
По данным СМИ, стоимость флагштока-рекордсмена — 8 млн гривен (около 22 млн рублей).