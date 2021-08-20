В Хеpcоне пpи уcтановке рухнул флагшток для самого высокого флага области, который намерены поднять в честь Дня независимости Украины. Об этом 20 августа сообщил в Facebook местный житель Сергей Ильин

Ранее на Украине стартовала акция — все области должны поднять в День независимости самый большой флаг Украины. Рухнувший флагшток высотой 70 м должен был стать самым высоким в Херсонской области.

Кличко показал новый самый большой трезубец на Украине © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

«При установке флагштока в районе "Арестантки" что-то пошло не так и он рухнул. Как утверждают очевидцы обошлось без жертв», — написал Ильин.

При падении флагштока раздавило автомобиль «Лексус», припаркованный неподалеку.

По данным СМИ, стоимость флагштока-рекордсмена — 8 млн гривен (около 22 млн рублей).