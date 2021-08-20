Отношения между Минском и Киевом обострились после победы Лукашенко на президентских выборах год назад. Власти Украины отказались считать переизбрание белорусского лидера легитимным.
«И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу высказать уверенность, что присущая украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества», — говорится в документе.
Поздравление направлено непосредственно народу Украины, а не президенту страны Владимиру Зеленскому.
Украина отмечает 30-ю годовщину независимости с 21 по 24 августа.