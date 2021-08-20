Посольство Белоруссии на Украине опубликовало 20 августа на своем сайте поздравление главы республики Александра Лукашенко народу Украины с 30-летием независимости страны

Отношения между Минском и Киевом обострились после победы Лукашенко на президентских выборах год назад. Власти Украины отказались считать переизбрание белорусского лидера легитимным. Лавров оценил позицию Лукашенко по Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу высказать уверенность, что присущая украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества», — говорится в документе.

Поздравление направлено непосредственно народу Украины, а не президенту страны Владимиру Зеленскому.

Украина отмечает 30-ю годовщину независимости с 21 по 24 августа.