Российский юморист Максим Галкин 19 августа в своем Instagram ответил на выпады телеведущей Ксении Собчак на тему современного искусства

«Папа купил автомобиль»: Галкин подарил Пугачевой ретроавто моложе ее самой © _alla.pugacheva_/Инстаграм

Он заверил, что любит современное искусство.

«Вы не понимаете искусствоведы, Ксения Собчак и иже с ними, защитники и поборники монумента, который никто сносить не собирается. Московские власти прекрасно себя чувствуют с этим г….м на Болотиной набережной. Чего его защищать от нас, от широких масс?… Я хотел бы вам сказать, современное искусство существует. И я его не отрицаю. Более того я его люблю. Я не привык хвастаться объектами из своей коллекции, но сегодня придется. Как вам еще объяснить, что такое красивое современное искусство», — сказал артист.

Он показал скульптуры на территории своего роскошного замка в деревне Грязь.

Работа Фишера «Большая глина № 4» — это отлитая из алюминия 12-метровая увеличенной копия комка глины, который этот швейцарский скульптор как-то раз смял в руках. Появление скульптуры в Москве 16 августа вызвало множество негативных отзывов в социальных сетях. Одним из первых на нее отреагировал Галкин.

«Это просто выглядит как 12-метровая стопка не очень аккуратного дерьма. Это кошмар! Но это как бы современное искусство», — сказал Галкин.

Он также назвал автора скульптуры бездарным и бесталанным художником.