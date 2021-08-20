Бронзовый призер Олимпиады-2004 в стрельбе из лука, львовянин Дмитрий Грачев удалился из Facebook после скандальных высказываний об украинском языке, которые стали достоянием общественности. Подробности 19 августа привел сайт zaxid.net

«Отравленный город»: Остап Дроздов больше не считает Киев столицей Украины © commons.wikimedia.org, Anatoliy-024 Владимир Вязовский выложил в сеть скриншоты своей переписки с Грачевым, который, как утверждает бывший парламентарий, уклонялся от возвращения ему денежного долга. В одном из сообщений спортсмен по-русски просит своего украиноязычного собеседника не говорить на «псячьем языке».

Вязовский призвал не допускать таких спортсменов до публичных мероприятий.

После разразившегося скандала Грачев удалился из Facebook, не став публично комментировать произошедшее. Так же известно, что он забанил журналистку, которая написала ему запрос с просьбой дать пояснения по данной ситуации.

Этим летом завершились два крупных спортивных турнира — чемпионат Европы по футболу, а также Олимпийские игры в Токио. Во время турниров произошло несколько скандалов, когда украинские спортсмены давали интервью и комментарии на русском языке. Языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень раскритиковал атлетов и потребовал от них публично общаться только на украинском.